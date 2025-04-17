Politico: ЕК запретила использовать на конференциях ИИ-помощников

Европейская комиссия запретила использовать на своих заседаниях виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Politico. Отмечается, что впервые это правило ввели на состоявшемся в начале апреля телефонном разговоре с представителями центров цифровых инноваций ЕС.

«Использование агентов с ИИ не допускается», - было отмечено на слайде с правилами прошедшей встречи.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что РФ необходимо стать лидером в создании и применении искусственного интеллекта. По его словам, государство должно показать пример в использовании технологии ИИ.

Российский лидер также указал, что наша страна должна на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта. Следует обеспечить и проникновение нейросетей во все сферы жизни.

По мнению Владимира Путина, ИИ, кроме решения проблем во многих сферах, поможет преодолеть дефицит рабочих кадров.