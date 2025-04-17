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Politico: ЕК запретила использовать на конференциях ИИ-помощников

Правило начало действовать с апреля этого года.
Сергей Лебедев 2025-04-17 10:09:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Европейская комиссия запретила использовать на своих заседаниях виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Politico. Отмечается, что впервые это правило ввели на состоявшемся в начале апреля телефонном разговоре с представителями центров цифровых инноваций ЕС.

«Использование агентов с ИИ не допускается», - было отмечено на слайде с правилами прошедшей встречи.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что РФ необходимо стать лидером в создании и применении искусственного интеллекта. По его словам, государство должно показать пример в использовании технологии ИИ.

Российский лидер также указал, что наша страна должна на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта. Следует обеспечить и проникновение нейросетей во все сферы жизни.

По мнению Владимира Путина, ИИ, кроме решения проблем во многих сферах, поможет преодолеть дефицит рабочих кадров.

#в стране и мире #ЕС #искусственный интеллект #ии #Еврокомиссия #нейросети #ек #Европейский союз
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