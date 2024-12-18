Зенитчики группировки «Центр» поразили в небе БПЛА «Баба Яга»

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр», прикрывая позиции наших подразделений, уничтожил беспилотник ВСУ типа «Баба Яга» на Красноармейском направлении СВО. Министерство обороны РФ показало кадры поражения цели.

Когда расчеты противовоздушной обороны группировки обнаруживают летательный аппарат противника, они открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм с учетом высоты, типа беспилотника и расстояния до цели. Для поражения низколетящих БПЛА и дронов зенитчики используют пулеметные расчеты и стрелковое оружие.

Зенитные подразделения группировки «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику.

Ранее экипажи Т-90М уничтожили танк, пулеметные точки и боевиков в зоне СВО. О местонахождении противника сообщила разведка с воздуха.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.