Россияне с 1 марта установили 10 млн самозапретов на выдачу кредитов

Россияне установили 10 миллионов самозапретов на кредиты с момента запуска сервиса. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По словам директора НБКИ по маркетингу Алексея Волкова, в последнее время тема кредитного мошенничества является одной из самых актуальных.

«Поэтому введение в действие закона о самозапрете сопровождалось большим общественным резонансом, который вылился в повышенный спрос на данный сервис в первые месяцы его работы», - цитирует ТАСС слова Волкова.

Напомним, возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов у россиян появилась 1 марта 2025 года. Активнее всего сервисом пользуются жители Москвы, на долю которых приходится 1,14 млн самозапретов. На втором месте Московская область (0,72 млн), замыкает тройку Санкт-Петербург (0,55 млн).

Также в пятерку лидеров вошли Ростовская область и Республика Башкортостан с результатом в 0,32 млн и 0,31 млн соответственно.

Установить самозапрет на оформление кредитов россияне могут через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Чтобы отменить его, необходимо снова обратиться в бюро кредитных историй через «Госуслуги». В этом случае самозапрет снимут на следующий день.

По данным Минцифры РФ, самозапрет на кредиты касается получения займов в банках и микрофинансовых организациях. При этом, запрет не распространяется на оформление ипотеки, автокредита, а также кредита на образование. Услугой можно пользоваться неограниченное количество раз.