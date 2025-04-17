Жан-Клод ван Дамм захотел прилететь в Россию послом мира

Звезда американских боевиков Жан-Клод ван Дамм заявил о своем желании приехать в Россию. Видеоролик с его обращением к главе государства Владимиру Путину в своем Telegram-канале разместила журналистка Диана Панченко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня - иметь такой титул... Никакой политики, только мир, спорт и счастье», - сказал ван Дамм.

Жан-Клод ван Дамм вспомнил о своей встрече с российским лидером в 2010 году. Тогда он прилетел в Сочи на Открытый чемпионат Европы по боям без правил.

Актер прогуливался вместе с российским президентом и случайно задел его ботинок, пишет RT. Безобидный инцидент надолго остался в памяти ван Дамма.

Ранее стало известно, что американский актер Жан-Клод ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Дело завели в Румынии. Ван Дамма обвиняют в получении сексуальных услуг от румынских девушек, которых принудили к занятиями проституцией.