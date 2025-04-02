Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Уголовное дело завели в Румынии, сообщает местный телеканал Pro TV. Ван Дамма обвиняют в получении сексуальных услуг от румынских девушек, которые перед этим стали жертвами торговли людьми.

«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в получении сексуальных услуг одновременно с пятью румынскими девушками, находившимися в уязвимом состоянии, с подозрением в их эксплуатации в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса», - говорится в материале.

Обвинение подтвердила одна из девушек, которая, предположительно, была участницей событий. По словам жертвы, это произошло в Каннах 10 лет назад. Телеканал отмечает, что есть показания очевидца о присутствии Ван Дамма на этих мероприятиях, пишет 360.ru.

Сообщается, что девушки были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, позже их принуждали к проституции. В соответствии с данными расследования, они подвергались манипуляциям, психологическому давлению. Владельцем агентства считают румынского бизнесмена, которого в 2022 году задержали за торговлю детьми.

Напомним, американский актер прославился своими ролями в боевиках «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар» и других. Ван Дамм - мастер боевых искусств и постановщик боевых сцен, многие знают его трюк в рекламе марки автомобиля, где актер сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками.