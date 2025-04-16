В московском метро запустили новый тематический поезд к 9 Мая

Тематический поезд, посвященный 80-летию Победы, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, передает Дептранс Москвы. Вагоны типа «Русич» окрасили в красно-бежевые тона, а внутри разместили поздравительные надписи «С праздником Великой Победы!».

«Подобные украшения городского транспорта в честь главных государственных праздников выполняются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - говорится в сообщении.

Уже в ближайшие часы на нем смогут проехать пассажиры синей ветки Московского метрополитена, а всего поезд будет курсировать до конца июня, уточнил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Меньше чем через месяц в ознаменование Великой Победы над фашизмом по брусчатке Красной площади промаршируют парадные расчеты. Будут среди них и герои спецоперации.

Ожидается также визит зарубежных гостей - лидеров государств и глав правительств. Так, в Москву должны приехать председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадра Гунба, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также руководители стран ОДКБ.