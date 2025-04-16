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Шесть пожарных ранены при атаке украинского дрона в Херсонской области

Ночью боевики обстреляли подстанцию Сивашской ветровой электростанции.
Сергей Лебедев 2025-04-16 09:28:18
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Украинские боевики в ночь на среду обстреляли подстанцию Сивашской ветровой электростанции в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, пишет 360.ru.

Позже дрон националистов атаковал сотрудников МЧС, которые прибыли на тушение пожара. В результате удара пострадали шесть спасателей.

По словам губернатора, пожарные получили множественные осколочные ранения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Напомним, в начале апреля боевики при помощи беспилотников дважды атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности.

#МЧС #пожарные #Херсонская область #владимир сальдо #ВЭС Сивашская #ветровая электростанция
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