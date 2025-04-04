ВСУ дважды за час ударили дронами по пожарной части в Горловке

Пожарная часть в Горловке Донецкой народной республики дважды подверглась атаке украинских ударных дронов.

По сообщениям республиканского главка МЧС, административное здание и помещения депо получили повреждения. Осколки посекли три пожарных автомобиля.

В результате удара пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности. Его госпитализирован с предварительным диагнозом - акубаротравма, сообщили пресс-служба ГУ МЧС России по ДНР.

Боевики атаковали пожарную часть с разницей в час. Это доказывает тот факт, что националисты действуют сознательно и целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям.