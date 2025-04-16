Россиян призвали не принимать бесконтрольно витамин D в больших дозах

У проживающих в умеренных и крайних широтах Северного и Южного полушария действительно есть дефицит витамина D - такие люди могут страдать от проблем с обменом кальция и последующими активностями метаболизма, которые меняются в худшую сторону. Но норму приема следует рассчитывать индивидуально, с учетом генетических особенностей и ареала проживания семьи. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил кандидат медицинских наук, кардиолог Владимир Бекетов.

«Универсальная рекомендация - 100-200 единиц в день, в два-три дня, если человек понимает, что он мало контактирует с солнцем. Или 3 000 единиц один раз в неделю. В таком объеме можно обсудить безопасный прием. Если хочется точно восполнить дефицит витамина D, лучше сдать анализ крови, посмотреть уровень кальция, посоветоваться с эндокринологом, нутрициологом либо врачом общей практики и подобрать индивидуальную форму и норму потребления под ваши цели, задачи и образ жизни. В среднем она не будет превышать 5 000 единиц в сутки», - рассказал врач.

Лучше выбирать не активную, не альфа-форму витамина, то есть избегать спирторастворимых форм, а использовать капсулы, таблетки, капли масляного раствора, уточнил Бекетов.

По его словам, в медицинской практике чаще всего встречаются случаи избыточного потребления витамина, что приводит к излишней кальцификации.

«Витамин D - жирорастворимый витамин, который запасается и плохо выводится. Поэтому важно не допускать передозировки», - считает эксперт.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе со «Звездой» предупредила о весеннем авитаминозе. Она сообщила, что чаще всего в это время года у людей наблюдается именно недостаток витамина D. Больше всего его содержится в рыбе, яйцах и молочных продуктах.