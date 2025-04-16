МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян призвали не принимать бесконтрольно витамин D в больших дозах

Чтобы точно восполнить дефицит витамина, надо сдать анализ крови, посмотреть уровень кальция, посоветоваться с эндокринологом и подобрать индивидуальную форму и норму потребления под цели, задачи и образ жизни человека.
Ирина Егорова 2025-04-16 08:27:12
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

У проживающих в умеренных и крайних широтах Северного и Южного полушария действительно есть дефицит витамина D - такие люди могут страдать от проблем с обменом кальция и последующими активностями метаболизма, которые меняются в худшую сторону. Но норму приема следует рассчитывать индивидуально, с учетом генетических особенностей и ареала проживания семьи. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил кандидат медицинских наук, кардиолог Владимир Бекетов.

«Универсальная рекомендация - 100-200 единиц в день, в два-три дня, если человек понимает, что он мало контактирует с солнцем. Или 3 000 единиц один раз в неделю. В таком объеме можно обсудить безопасный прием. Если хочется точно восполнить дефицит витамина D, лучше сдать анализ крови, посмотреть уровень кальция, посоветоваться с эндокринологом, нутрициологом либо врачом общей практики и подобрать индивидуальную форму и норму потребления под ваши цели, задачи и образ жизни. В среднем она не будет превышать 5 000 единиц в сутки», - рассказал врач.

Лучше выбирать не активную, не альфа-форму витамина, то есть избегать спирторастворимых форм, а использовать капсулы, таблетки, капли масляного раствора, уточнил Бекетов.

По его словам, в медицинской практике чаще всего встречаются случаи избыточного потребления витамина, что приводит к излишней кальцификации.

«Витамин D - жирорастворимый витамин, который запасается и плохо выводится. Поэтому важно не допускать передозировки», - считает эксперт.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе со «Звездой» предупредила о весеннем авитаминозе. Она сообщила, что чаще всего в это время года у людей наблюдается именно недостаток витамина D. Больше всего его содержится в рыбе, яйцах и молочных продуктах.

#лекарства #здоровье #солнце #наш эксклюзив #дефицит #витамин D #прием #обследование #анализы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 