Силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над Россией за ночь

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. При этом 109 дронов сбили в небе над Курской областью. Также дроны перехватили еще в четырех регионах России.

«Три БПЛА - над территорией Воронежской области и по одному БПЛА - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей», - уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты в России. Напомним, сутки назад ВС РФ сбили 52 вражеских беспилотника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.