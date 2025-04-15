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Силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над Россией за ночь

В небе над Курской областью уничтожено 109 дронов.
2025-04-15 07:18:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. При этом 109 дронов сбили в небе над Курской областью. Также дроны перехватили еще в четырех регионах России.

«Три БПЛА - над территорией Воронежской области и по одному БПЛА - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей», - уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты в России. Напомним, сутки назад ВС РФ сбили 52 вражеских беспилотника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #беспилотники #ВСУ #дроны #силы пво
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