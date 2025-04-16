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Госдеп США отменил 139 «бесполезных» грантов на сумму $215 млн

Госдепартамент сократил иностранную помощь для проектов из 9 стран.
Дарья Ситникова 2025-04-16 04:38:13
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Госдепартамент США отменил выделение средств на 139 грантов на проекты разных стран, общая стоимость которых насчитывает $215 млн. Об этом сообщили в департаменте государственной эффективности США.

«Госсекретарь Марк Рубио продолжает тщательно изучать иностранную помощь Госдепартамента, отменив сегодня 139 бесполезных грантов общим объемом $215 млн»,- добавили в заявлении ведомства.

Отмечается, что речь идет о проектах в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.

Департамент государственной эффективности США был создан после возвращения администрации президента США Дональда Трампа. С момента его инаугурации организация начала проводить масштабные мероприятия по сокращению государственных расходов. Ведомство занялось проверками других государственных структур, после чего предложило сократить их бюджет и устроить массовые увольнения.

Ранее глава Белого дома сообщил о своем решении урезать почти вдвое расходы на Госдепартамент США. Финансирование ООН, НАТО и других 20 международных организаций будет прекращено. Запланированная часть расходов на следующий финансовый год составляет 28,4 млрд долларов на все виды деятельности. Это меньше на 27 млрд долларов, или 48%, по сравнению с финансированием в 2025 году.

#сша #Госдепартамент США #финансирование #проекты #гранты #Рубио
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