Госдеп США отменил 139 «бесполезных» грантов на сумму $215 млн

Госдепартамент США отменил выделение средств на 139 грантов на проекты разных стран, общая стоимость которых насчитывает $215 млн. Об этом сообщили в департаменте государственной эффективности США.

«Госсекретарь Марк Рубио продолжает тщательно изучать иностранную помощь Госдепартамента, отменив сегодня 139 бесполезных грантов общим объемом $215 млн»,- добавили в заявлении ведомства.

Отмечается, что речь идет о проектах в Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливане, Мавритании, Молдавии, Тунисе и Узбекистане.

Департамент государственной эффективности США был создан после возвращения администрации президента США Дональда Трампа. С момента его инаугурации организация начала проводить масштабные мероприятия по сокращению государственных расходов. Ведомство занялось проверками других государственных структур, после чего предложило сократить их бюджет и устроить массовые увольнения.

Ранее глава Белого дома сообщил о своем решении урезать почти вдвое расходы на Госдепартамент США. Финансирование ООН, НАТО и других 20 международных организаций будет прекращено. Запланированная часть расходов на следующий финансовый год составляет 28,4 млрд долларов на все виды деятельности. Это меньше на 27 млрд долларов, или 48%, по сравнению с финансированием в 2025 году.