В США заявили о технологиях по «манипулированию временем и пространством»

Соединенные Штаты Америки обладают технологиями, которые позволяют стране «манипулировать временем и пространством», заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

«Мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

Подобные технологии уничтожают расстояние и повышают производительность, добавил Крациос. В заключение он спрогнозировал золотой век американских инноваций, «если США этого захотят».

Напомним, на этой неделе США отправили в космический полет корабль с шестью женщинами, которые не являются астронавтами, на борту. Полет длился около 11 минут и стоил путешественницам $150 тыс.