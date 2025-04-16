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В США заявили о технологиях по «манипулированию временем и пространством»

В Белом доме заявили о подобных секретных технологиях, отметив, что США способны на большее.
Лиза Губина 2025-04-16 22:54:04
© Фото: Annabelle Gordon, Keystone Press Agency Globallookpress

Соединенные Штаты Америки обладают технологиями, которые позволяют стране «манипулировать временем и пространством», заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

«Мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

Подобные технологии уничтожают расстояние и повышают производительность, добавил Крациос. В заключение он спрогнозировал золотой век американских инноваций, «если США этого захотят».  

Напомним, на этой неделе США отправили в космический полет корабль с шестью женщинами, которые не являются астронавтами, на борту. Полет длился около 11 минут и стоил путешественницам $150 тыс.

#технологии #сша #Белый дом #инновации #майкл крациос
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