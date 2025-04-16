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Стоимость золота обновила исторический рекорд

Показатель стоимости золота на вечер среды, 16 апреля, составил 3 354,65 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Лиза Губина 2025-04-16 22:12:31
© Фото: Uli Deck, dpa Global Look Press

Показатель стоимости золота впервые в истории превысил отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию (равна 31,1 г), обновив рекорд. Так, новый максимум составил 3 354,65 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер среды, 16 апреля, рост стоимости июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex составил 3,5%. Рост также отмечался этим утром, но на 2%. Тогда цена превысила 3 300 долларов.

Напомним, nfr;t сегодня Bloomberg назвал российский рубль самой доходной валютой мира на фоне ослабления доллара. Издание приводит слова специалиста, который отметил отсутствие «четких причин для ослабления рубля».

#биржа #золото #исторический максимум #стоимость золота #тройская унция
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