С начала года российский рубль, укрепившись к доллару на 38% на внебиржевых торгах, стал самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США во время новых американских пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные экономистов.

«В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов», - заявила экономист T-Investments Софья Донец.

Руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко отметил, что привлекательность российской валюты для инвесторов усилилась благодаря развитию отношений между Россией и США.

«На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», - прокомментировал руководитель дубайской компании.

Он подчеркнул, что факторы, поддерживающие рубль, возможно, и сохранят свою перспективу в будущем.

По информации Банка России, действительно, эффективный курс рубля в марте вырос на 7,1% по сравнению с прошлыми месяцами. В годовом выражении за январь-март курс вырос на 19,2%.