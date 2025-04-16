МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: рубль стал самой доходной валютой в мире

Вследствие ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин, рубль стал самой доходной валютой.
Дарья Ситникова 2025-04-16 07:03:08
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

С начала года российский рубль, укрепившись к доллару на 38% на внебиржевых торгах, стал самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США во время новых американских пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные экономистов.

«В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов», - заявила экономист T-Investments Софья Донец.

Руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко отметил, что привлекательность российской валюты для инвесторов усилилась благодаря развитию отношений между Россией и США.

«На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», - прокомментировал руководитель дубайской компании.

Он подчеркнул, что факторы, поддерживающие рубль, возможно, и сохранят свою перспективу в будущем.

По информации Банка России, действительно, эффективный курс рубля в марте вырос на 7,1% по сравнению с прошлыми месяцами. В годовом выражении за январь-март курс вырос на 19,2%.

#в стране и мире #рубль #доллар #Банк России #валюта #луцко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 