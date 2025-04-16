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Bild: Трамп отказался продать Зеленскому оружие на $50 млрд

Глава Белого дома заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках, говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-04-16 21:05:36
© Фото: defense.gov

Дональд Трамп отверг сделку с Украиной на $50 млрд по ЗРК Patriot, сообщает Bild. Американский президент не хочет поставлять Киеву оружие даже за деньги, подчеркивает немецкое издание.

Глава Белого дома заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия, говорится в статье. Издание напоминает ответ Трампа на вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО.

Тогда президент США ответил, что Зеленский всегда хочет купить ракеты. Но следовало бы, ввязываясь в конфликт, понимать, можете ли вы выиграть.

«Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты», - сказал Трамп.

Владимир Зеленский 9 апреля рассказал, что говорил президенту США о готовности Киева купить 10 ЗРК Patriot. Но Трамп отказался от этого предложения. Зеленский предлагал использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы для оплаты. Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро.

Ранее в российском МИДе заявили, что Украина стала оружейным хабом, через который вооружение попадает в руки террористов и криминальных структур - например, латиноамериканских.

#Украина #сша #Дональд Трамп #зрк patriot #Владимир Зеленский #поставки оружия
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