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Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра в Пятигорске

Нападение готовил гражданин Центральной Азии, участник международной террористической организации.
Владимир Рубанов 2025-04-16 18:27:33
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Пятигорске, сообщили в ЦОС ФСБ России. Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра.

Нападение готовил гражданин Центральной Азии, участник запрещенной в России международной террористической организации.

Этот человек провел разведку, приобрел оружие и компоненты для зажигательных смесей. После теракта он собирался уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях.

Предполагаемый преступник задержан. У него дома найдены бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии. Он участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию Киева. 

#подготовка #ставропольский край #терроризм #Задержание #фсб россии #Пятигорск
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