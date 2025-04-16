Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра в Пятигорске

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Пятигорске, сообщили в ЦОС ФСБ России. Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра.
Нападение готовил гражданин Центральной Азии, участник запрещенной в России международной террористической организации.
Этот человек провел разведку, приобрел оружие и компоненты для зажигательных смесей. После теракта он собирался уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях.
Предполагаемый преступник задержан. У него дома найдены бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии. Он участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию Киева.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»