Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра в Пятигорске

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Пятигорске, сообщили в ЦОС ФСБ России. Террорист планировал атаку на посетителей досугового центра.

Нападение готовил гражданин Центральной Азии, участник запрещенной в России международной террористической организации.

Этот человек провел разведку, приобрел оружие и компоненты для зажигательных смесей. После теракта он собирался уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях.

Предполагаемый преступник задержан. У него дома найдены бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии. Он участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию Киева.