Агента СБУ задержали за подготовку взрыва водонасосной станции в Керчи

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу - он участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию Киева. Также мужчина собирал информацию о военных и гражданских объектах полуострова.

По заданию спецслужб Украины он передавал фото- и видеоматериалы о дислокации военной техники и размещения сил ПВО РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

После задержания мужчина раскрыл координаты тайника, где хранилось СВУ фугасного действия, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи. Молдаванин сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Он рассказал, что с украинским куратором связался через знакомого испанца, с которым ранее сидел в тюрьме.

Ранее ФСБ сообщила о задержании также завербованного спецслужбами Украины гражданина Молдавии, который доставил в Россию взрывчатку для совершения терактов в Волгограде и Саратове.