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Агента СБУ задержали за подготовку взрыва водонасосной станции в Керчи

Задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.
Ирина Егорова 2025-04-14 08:46:58
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу - он участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию Киева. Также мужчина собирал информацию о военных и гражданских объектах полуострова.

По заданию спецслужб Украины он передавал фото- и видеоматериалы о дислокации военной техники и размещения сил ПВО РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. 

После задержания мужчина раскрыл координаты тайника, где хранилось СВУ фугасного действия, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи. Молдаванин сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Он рассказал, что с украинским куратором связался через знакомого испанца, с которым ранее сидел в тюрьме.

Ранее ФСБ сообщила о задержании также завербованного спецслужбами Украины гражданина Молдавии, который доставил в Россию взрывчатку для совершения терактов в Волгограде и Саратове.

 

#в стране и мире #Крым #Керчь #Теракт #ФСБ #Задержание #водонасосная станция #гражданин молдавии
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