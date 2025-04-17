Германия фактически является банкротом, поэтому все те обещания, которые даются будущим канцлером ФРГ, лидером консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрихом Мерцем, заведомо нереализуемы. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Набирается огромное количество долгов для того, чтобы дальше пытаться финансировать украинский конфликт, дальше пытаться финансировать неподъемное бремя миграционного хаоса. Все это делается "в долг", потому что реально экономической силы у Германии больше нет», - пояснил немецкий политик.

По словам депутата, гигантские долги, которые берут Германия и сам Евросоюз, по большей части пойдут не на собственную оборону, а на дальнейшее финансирование украинского конфликта.

Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus. Более того, он неоднократно критиковал правительство действующего канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие стратегического видения в отношении Украины.