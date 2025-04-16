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Песков: Кремль сообщит об окончании запрета на удары по энергообъектам

Сроки окончания временного моратория будет определять главнокомандующий.
Владимир Рубанов 2025-04-16 17:48:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сроки и конкретное время окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России будет определять главнокомандующий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль сообщит о завершении моратория, сказал он. Пока такого решения нет.

«Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», - отметил представитель Кремля.

Мораторий введен 18 марта на 30 дней. Он был принят после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Соглашение выводит из-под ударов нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, нефтехранилища, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, атомные электростанции и дамбы ГЭС.

Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам России, в отличие от российских военных, говорил ранее Песков. По его словам, Москва обменяется информацией с США о нарушениях, после чего Путин примет решение о его продлении.

В Минобороны регулярно сообщают о нарушениях ВСУ запрета на удары по энергетической инфраструктуре.

#Украина #сша #Владимир Путин #переговоры #Соглашение #Дмитрий Песков #Энергетика #мораторий
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