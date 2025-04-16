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Директор детсада под Самарой сообщил о состоянии детей после пожара

Пожар в Самарской области произошел из-за возгорания камыша, огонь быстро распространился на фоне сильного ветра, в регионе сохраняется пожароопасная обстановка.
Лиза Губина 2025-04-16 17:10:14
© Фото: samartop, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Эвакуированные из-за природного пожара под Самарой детсадовцы чувствуют себя хорошо, они не пострадали, сейчас на территории учреждения остается в воздухе запах гари, поэтому дети вернутся в сад только завтра, рассказал «Звезде» подробности эвакуации директор образовательного центра Владимир Кильдюшкин.

«Во время сончаса заметили, что недалеко от детского сада произошло возгорание камыша возле озера, оперативно было принято решение эвакуировать детей в соседнее здание детского сада... Все прошло в штатном режиме, без паники», - пояснил он.

Всего эвакуировали 307 деток, добавил директор. Так как малышей пришлось разбудить во время сна, некоторые из них немного плакали, однако никакой паники не было. Сотрудникам центра также помогали родители, которые сразу же приехали к саду, заключил Кильдюшкин.

Напомним, пожар разгорелся в Южном городе Самарской области сегодня в первой половине дня, его оперативно ликвидировали на площади 4 500 квадратных метров. До детского сада огонь не дошел, никакого ущерба нанесено не было, рассказал «Звезде» директор. Сообщается, что огонь распространился из-за сильного ветра.

На кадрах с места видно, что продолжают дежурить бригады скорой помощи, а пожарные ликвидируют остаточные очаги возгорания.

#пожар #Самарская область #Детский сад #эвакуация #наш эксклюзив #возгорание камыша #южный город
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