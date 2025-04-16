Детсад с 306 детьми эвакуировали из-за мощного пожара под Самарой

Из-за природного пожара в Южном городе Самарской области из детского сада эвакуировали 336 человек, из них 306 детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Никто не пострадал.

Открытое горение в Волжском районе Самарской области ликвидировано, уточнили в МЧС. Перехода огня на здания удалось избежать. Работают 70 человек и 26 единиц техники.

В среду, 16 апреля, в 13.43 в районе Южного города микрорайона Волжский загорелся камыш, добавил Федорищев.

Огонь распространился из-за сильного ветра. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 4 500 квадратных метров, а потом потушить полностью.

Глава региона напомнил, что в регионе действует особый пожароопасный режим.