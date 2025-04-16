Остеопат рассказал, может ли шея болеть от сквозняка

Сквозняк редко бывает причиной боли в шее, рассказал aif.ru врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Продуть» шею может только при длительном воздействии мощного потока очень холодного воздуха. Например, от кондиционера, включенного на полную мощность в помещении или машине. Холод вызывает спазм сосудов и мышц, нарушает кровообращение и провоцирует обострение хронических заболеваний, таких как артроз или лор-болезни.

Но такое бывает редко. Проблема обычно связана с нарушениями в организме.

С возрастом межпозвонковые диски теряют эластичность. Их питание ухудшается из-за сдавливания мышцами спины и шеи. Сон в неудобной позе или резкие движения могут вызвать боль.

Шея может болеть при протрузиях или грыжах диска. Межпозвоночный диск выпячивается и сдавливает нервные корешки. Это называется шейной радикулопатией - шейным радикулитом. Сон на высокой подушке может усилить такие проблемы.

Боли в шее могут возникать из-за проблем с осанкой или неправильного положения тела при работе за компьютером или использовании телефона. Например, из-за частого сильного наклона головы или вытягивания шеи вперед с запрокидыванием головы.

При резкой боли в шее нельзя сразу использовать согревающую мазь или прибегать к массажу, рассказал врач. Так можно только навредить себе. Лишь специалист может понять причину боли и назначить лечение.

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