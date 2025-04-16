Продление военного положения на Украине показывает, что киевский режим не желает мира. Более того, он бросает вызов американскому президенту Дональду Трампу, который поставил цель добиться скорого прекращения конфликта. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Трамп настаивает на быстром прекращении огня, перемирии и достижении стабильного мира... Они абсолютно пошли против политики Трампа», - отмечает собеседник.

Также продление военного положения стоит расценивать как вызов всему украинскому народу.

«Особенно тем, кого будут призывать, вылавливая на улице. Это вызовет недовольство тех, кто уже на фронте. Они все устали от этой войны», - говорит политик.

Ну и, конечно, продление военного положения дает киевскому режиму возможность дальше узурпировать власть.

«Это политические и экономические выгоды и безопасность. Сама власть для Зеленского в такой форме - это безопасность», - подчеркнул Олейник.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим пытается удержать свою неустойчивую конструкцию, продлевая военное положение.