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Песков: Киев пытается сохранить свой режим, продлевая военное положение

Пресс-секретарь российского президента назвал неустойчивой конструкцию режима Зеленского.
Сергей Лебедев 2025-04-16 13:37:10
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Киевский режим пытается удержать свою неустойчивую конструкцию, продлевая мобилизацию и военное положение. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видели также заявление предыдущего президента Порошенко* о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины до 6 августа текущего года продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Пока они действуют, в стране запрещено проводить выборы, в том числе президентские.

Военное положение на Украине было введено еще 24 февраля 2022 года. Его действие продлевается каждые три месяца.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Кремль #Дмитрий Песков #мобилизация #военное положение
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