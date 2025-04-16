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Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 6 августа

Соответственно, также откладывается проведение парламентских выборов в стране, которые могли бы пройти уже летом этого года.
Ирина Егорова 2025-04-16 11:44:04
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховная рада Украины в 15-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию с 9 мая по 6 августа 2025 года. Свое согласие за принятие законопроекта выразили 357 депутатов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Только один депутат Алексей Гончаренко* проголосовал против.

Соответственно, также откладываются парламентские выборы в стране, которые могли бы пройти уже летом этого года. 

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день объявили всеобщую мобилизацию. С тех пор мобилизация на Украине неоднократно продлевалась.

Лицам мужского пола от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. Представители украинских военкоматов регулярно проводят рейды в общественных местах и вручают повестки мужчинам, зачастую применяя физическую силу.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #голосование #Верховная рада #Депутат #военное положение
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