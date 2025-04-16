Вице-президент Ареф: Иран не придает особого отношения диалогу с США

Иран не собирается «связывать» себя с какой-либо страной, в частности с США. Об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф. Кроме того, Тегеран на будет проявлять особого отношения к переговорам со Штатами, пообещал политик.

«Мы не только не проявляем особого отношения к этим переговорам, но и не собираемся как-то связывать себя с какой-либо страной. Хотя мы предполагаем, что будем взаимодействовать со всеми странами, которые заинтересованы в отношениях с нами, с учетом наших приоритетов», - заявил Ареф иранскому госагентству Tasnim.

По словам вице-президента Ирана, его страна готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован, но за исключением Израиля. Исламская республика открыта к диалогу на паритетный условиях, объявил он.

По мнению Арефа, Иран обладает выдающимся потенциалом во многих сферах, но не использует свои преимущества в полной мере. Одна из причин - недальновидность чиновников и отказ от долгосрочной работы в пользу быстрых результатов.

Напомним, первый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана состоялись 12 апреля в Омане. По словам участников встречи, переговоры прошли спокойно и в позитивном ключе.

Ранее член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил, что Россия и Китай могли бы присоединиться к переговорам в качестве гарантов. По его мнению, это положит конец эпохе однополярного мира со главе с США.