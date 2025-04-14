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Опубликованы кадры боев за Пятихатки в Запорожской области

Населенный пункт освободили новороссийские десантники. Согласно сообщению МО РФ, они продолжают продвижение к северу от Работино на Запорожском направлении.
2025-04-14 16:39:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боев за населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Его взяли под контроль подразделения новороссийских десантников. 

«Десантники продолжают продвижение к северу от Работино на Запорожском направлении. Недавно российская армия освободила здесь н. п. Пятихатки», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

Командир батальона с позывным Гвоздь рассказал, что противник использовал выкопанные пути сообщения, чтобы быстро оказаться на огневых позициях, встретившись с наступлением российских войск. Но, несмотря на это, Пятихатки удалось взять благодаря грамотной и профессиональной работе операторов беспилотников - как разведывательных, так и дронов-камикадзе на оптоволокне. 

Командир штурмовой группы с позывным Орел добавил, что также значительную поддержку оказывали расчеты российских минометов. 

В МО РФ отметили, что в настоящее время десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из города Ставрополь успешно продвигаются лесопосадками вперед. Они методично отбирают у неприятеля опорные пункты и берут под контроль дороги, ведущие на Запорожье. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #спецоперация #запорожская область #Запорожское направление #пятихатки
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