Зарезавшую отца 15-летнюю девочку передали под присмотр родственников

Московские следователи после допроса отпустили 15-летнюю девочку, которая накануне в ходе семейной ссоры заступилась за старшую сестру и зарезала отца. Ее уже передали под присмотр родственников. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что конфликт разгорелся из-за желания отца взять кредит на 20-летнюю дочь, которой он в разгар ссоры порезал руку. Именно после этого девочка заступилась за старшую сестру.

И это был не первый конфликт в семье. Мужчина неоднократно поднимал руку на дочерей и периодически употреблял алкогольные напитки.

В СК РФ отметили, что сейчас проводятся экспертизы. Также выясняются обстоятельства, предшествовавшие случившемуся.