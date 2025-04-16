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Зарезавшую отца 15-летнюю девочку передали под присмотр родственников

Следователями были подтверждены обстоятельства трагедии, изложенные несовершеннолетней.
Сергей Лебедев 2025-04-16 13:02:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Московские следователи после допроса отпустили 15-летнюю девочку, которая накануне в ходе семейной ссоры заступилась за старшую сестру и зарезала отца. Ее уже передали под присмотр родственников. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что конфликт разгорелся из-за желания отца взять кредит на 20-летнюю дочь, которой он в разгар ссоры порезал руку. Именно после этого девочка заступилась за старшую сестру.

И это был не первый конфликт в семье. Мужчина неоднократно поднимал руку на дочерей и периодически употреблял алкогольные напитки.

В СК РФ отметили, что сейчас проводятся экспертизы. Также выясняются обстоятельства, предшествовавшие случившемуся.

#Москва #в стране и мире #убийство #СК РФ #Южное Бутово #Бартеневская
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