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В Москве 15-летняя девочка заступилась за сестру и зарезала отца

Причиной семейной ссоры стал кредит, который мужчина пытался оформить на старшую дочь.
Сергей Лебедев 2025-04-15 12:27:28
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: СК России

На юго-западе Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Его, по версии следствия, во время конфликта зарезала 15-летняя дочь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.

Трагедия произошла в квартире на улице Бартеневской. Причиной ссоры стал кредит, который отец пытался оформить на старшую дочь. В разгар конфликта он взял нож и порезал руку 20-летней девушке.

Заступиться за сестру решила младшая дочь мужчины. Она взяла нож и ударила им отца в шею, после чего тот скончался.

По данному факту следователи завели уголовное дело. Сейчас они допрашивают дочерей погибшего.

В СК РФ отметили, что мужчина часто выпивал и периодически бил девочек.

Напомним, накануне еще одна трагедия произошла в городе Канск Красноярского края. Там мать зарубила троих детей. Жертвами стали семимесячный младенец, четырехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

#Москва #нож #убийство #СК РФ #Уголовное дело #дочь #Отец #Южное Бутово #Бартеневская
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