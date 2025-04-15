В Москве 15-летняя девочка заступилась за сестру и зарезала отца

На юго-западе Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Его, по версии следствия, во время конфликта зарезала 15-летняя дочь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.

Трагедия произошла в квартире на улице Бартеневской. Причиной ссоры стал кредит, который отец пытался оформить на старшую дочь. В разгар конфликта он взял нож и порезал руку 20-летней девушке.

Заступиться за сестру решила младшая дочь мужчины. Она взяла нож и ударила им отца в шею, после чего тот скончался.

По данному факту следователи завели уголовное дело. Сейчас они допрашивают дочерей погибшего.

В СК РФ отметили, что мужчина часто выпивал и периодически бил девочек.

Напомним, накануне еще одна трагедия произошла в городе Канск Красноярского края. Там мать зарубила троих детей. Жертвами стали семимесячный младенец, четырехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.