Собянин продлил работу метро и МЦК в пасхальную ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение продлить работу Московского метрополитена и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля.

Помимо этого, до 03.30 будут доступны 150 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта.

Также в дни пасхальных праздников - на Пасху, Красную горку и Радоницу - городские автобусы будут перевозить москвичей бесплатно от станции метро до остановок, которые расположены рядом с крупными кладбищами.

Напомним, в этом году православные христиане празднуют Пасху 20 апреля. Ранее «Звезда» писала о том, как правильно выбрать кулич к празднику.