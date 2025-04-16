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Собянин продлил работу метро и МЦК в пасхальную ночь

В пасхальную ночь (с 19 на 20 апреля) наземный транспорт будет работать до 03.30.
Ирина Егорова 2025-04-16 12:20:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение продлить работу Московского метрополитена и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля.

Помимо этого, до 03.30 будут доступны 150 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта.

Также в дни пасхальных праздников - на Пасху, Красную горку и Радоницу - городские автобусы будут перевозить москвичей бесплатно от станции метро до остановок, которые расположены рядом с крупными кладбищами.

Напомним, в этом году православные христиане празднуют Пасху 20 апреля. Ранее «Звезда» писала о том, как правильно выбрать кулич к празднику. 

#праздник #метро #Пасха #Собянин #график работы
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