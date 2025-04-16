Экономист объяснил желание США поднять пошлины на китайские товары до 245%

Рано или поздно пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, обнулятся. Сейчас американское руководство попросту ведет торг со странами, в том числе с Китаем. Об этом в беседе со «Звездой» заявил экономист Александр Разуваев.

«Я не знаю, насколько быстро, но будет какая-то нормализация, полное или частичное взаимное обнуление пошлин», - сказал собеседник.

По словам эксперта, у Дональда Трампа такой стиль переговоров. Поэтому к его заявлениям и действиям надо относиться спокойно.

«Это торг как на турецком базаре», - добавил экономист.

Напомним, ранее появилась информация о том, что США могут повысить пошлины на китайские товары до 245%. При этом действие новых тарифов приостановили для тех стран, которые согласились пойти на переговоры с Вашингтоном.