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Экономист объяснил желание США поднять пошлины на китайские товары до 245%

Американский президент Дональд Трамп ведет «торг как на турецком базаре».
Сергей Лебедев 2025-04-16 11:40:20
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Рано или поздно пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, обнулятся. Сейчас американское руководство попросту ведет торг со странами, в том числе с Китаем. Об этом в беседе со «Звездой» заявил экономист Александр Разуваев.

«Я не знаю, насколько быстро, но будет какая-то нормализация, полное или частичное взаимное обнуление пошлин», - сказал собеседник.

По словам эксперта, у Дональда Трампа такой стиль переговоров. Поэтому к его заявлениям и действиям надо относиться спокойно.

«Это торг как на турецком базаре», - добавил экономист.

Напомним, ранее появилась информация о том, что США могут повысить пошлины на китайские товары до 245%. При этом действие новых тарифов приостановили для тех стран, которые согласились пойти на переговоры с Вашингтоном.  

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