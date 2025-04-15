Операторы БПЛА отправили на свалку две бронемашины ВСУ в Донбассе

На Южно-Донецком направлении в районе Богатыря уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ. Технику подорвали бойцы группировки войск «Восток».

Кадры уничтожения вражеской техники показало Минобороны России. Сначала операторы FPV-дронов точно попали в бронеавтомобиль американского производства MaxxPro в поле. Эту машину противник использовал для переброски личного состава.

Второй беспилотник поджег боевую бронемашину «Козак». Автомобиль вспыхнул и полностью сгорел.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.