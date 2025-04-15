МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА отправили на свалку две бронемашины ВСУ в Донбассе

Сначала операторы попали в бронеавтомобиль американского производства MaxxPro.
2025-04-15 06:35:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении в районе Богатыря уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ. Технику подорвали бойцы группировки войск «Восток».

Кадры уничтожения вражеской техники показало Минобороны России. Сначала операторы FPV-дронов точно попали в бронеавтомобиль американского производства MaxxPro в поле. Эту машину противник использовал для переброски личного состава.

Второй беспилотник поджег боевую бронемашину «Козак». Автомобиль вспыхнул и полностью сгорел.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Южно-Донецкое направление #MaxxPro #БМП «Козак»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 