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Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на город Шуя

Погибших нет. Раненым оказана медицинская помощь.
Ирина Егорова 2025-04-16 10:55:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, им оказана медицинская помощь, сообщили в оперштабе Ивановской области.

Администрация городского округа Шуя попросила граждан сохранять спокойствие и принять меры личной безопасности из-за опасности атаки БПЛА. Так, жителей попросили не подходить к окнам, спуститься на нижние этажи здания и не выходить на улицу.

«В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, также секции и кружки», - добавили в сообщении.

Все службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий - улица генерала Белова перекрыта тяжелой техникой. Эвакуация не объявлялась, добавили в оперативном штабе Ивановской области.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении семи украинских беспилотников в небе Ивановской области средствами противовоздушной обороны. Все БПЛА были самолетного типа.

#ВСУ #дроны #пострадавшие #администрация #власти #шуя
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