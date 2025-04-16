Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на город Шуя

В результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, им оказана медицинская помощь, сообщили в оперштабе Ивановской области.

Администрация городского округа Шуя попросила граждан сохранять спокойствие и принять меры личной безопасности из-за опасности атаки БПЛА. Так, жителей попросили не подходить к окнам, спуститься на нижние этажи здания и не выходить на улицу.

«В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, также секции и кружки», - добавили в сообщении.

Все службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий - улица генерала Белова перекрыта тяжелой техникой. Эвакуация не объявлялась, добавили в оперативном штабе Ивановской области.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении семи украинских беспилотников в небе Ивановской области средствами противовоздушной обороны. Все БПЛА были самолетного типа.