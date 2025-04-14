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Над территорией России за ночь сбили 52 украинских дрона

Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью.
2025-04-14 07:14:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Дроны сбили над шестью регионами страны.

Больше всего БПЛА силы ПВО уничтожили над Брянской областью - там российские военнослужащие сбили 33 дрона. Еще 10 беспилотников ВСУ уничтожено над Орловской областью.

«По три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью», - сообщило Минобороны РФ.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты в России. Так, 13 апреля ВС РФ сбили 13 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #Россия #бпла #ВСУ #дроны #средства пво
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