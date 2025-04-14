Над территорией России за ночь сбили 52 украинских дрона

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Дроны сбили над шестью регионами страны.

Больше всего БПЛА силы ПВО уничтожили над Брянской областью - там российские военнослужащие сбили 33 дрона. Еще 10 беспилотников ВСУ уничтожено над Орловской областью.

«По три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью», - сообщило Минобороны РФ.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты в России. Так, 13 апреля ВС РФ сбили 13 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.