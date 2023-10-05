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Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС «Руппур»

Владимир Рубанов
13:06 05.10.2023
Церемонию передачи ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин открыл церемонию передачи ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш. Топливо изготовлено и доставлено на площадку.

Сертификат о доставке свежего топлива вручен премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине. С этого момента строящаяся АЭС официально получила статус ядерного объекта.

«Руппур» - первая АЭС в Бангладеш, сооружается в 160 км от Дакки. Она будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт и сможет обеспечивать до 10% потребностей в электроэнергии Бангладеш. Эта атомная станция построена Росатомом на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году.

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