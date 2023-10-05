В стране и мире Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС «Руппур» Владимир Рубанов Церемонию передачи ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин открыл церемонию передачи ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш. Топливо изготовлено и доставлено на площадку. Сертификат о доставке свежего топлива вручен премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине. С этого момента строящаяся АЭС официально получила статус ядерного объекта. «Руппур» - первая АЭС в Бангладеш, сооружается в 160 км от Дакки. Она будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт и сможет обеспечивать до 10% потребностей в электроэнергии Бангладеш. Эта атомная станция построена Росатомом на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Экспертное мнение и аналитика