Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Чуть больше трех недель остается до Дня Победы. Ровно 80 лет назад, в районе города Корнойбург встретились войска 2-го и 3-го Украинского фронтов, что завершило окружение фашистских войск группы армий «Юг». О подвигах своих родственников - участников Великой Отечественной войны рассказывают сотрудники телеканала «Звезда» в рамках проекта «Наследники победителей».

«Младший брат моей бабушки Коковешников Василий Владимирович попал на Волховский фронт 9 января 1942 года. На тот момент ему было 19 лет. Он был стрелком-бомбардиром в составе 660-го авиаполка, совершал ночные вылеты», - рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Константин Коковешников.

В задачи Волховского фронта входило полное снятие блокады Ленинграда. Бомбардировщики летали по ночам, так как днем сбить их было намного проще.

«За первые несколько месяцев мой дед совершил более 70 вылетов с общим налетом более 70 часов. Он сбрасывал на противника бомбы, разбрасывал агитационные листовки», - добавил Константин.

Двадцать третьего июня 1942 года Василий Владимирович вылетел на очередное задание и не вернулся. Через несколько дней стрелка-бомбардира представили к Ордену Красного Знамени.

«Вся моя семья надеется, что рано или поздно в результате поисковых работ будет найдено конкретное болото, найдут его самолет и по медальону, который был при нем, удастся опознать его останки», - выразил надежду корреспондент «Звезды».

Совсем скоро, в ознаменование Великой победы над фашизмом, по брусчатке Красной площади промаршируют парадные расчеты. Будут среди них и герои спецоперации. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ожидается также визит зарубежных гостей. В Москву должны приехать председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадра Гунба, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также руководители стран ОДКБ.