Штурмовик рассказал о преимуществе мотоциклов при заходе на позиции ВСУ

На Кураховском направлении наши военнослужащие активно применяют мотоциклы. Мототранспорт позволяет штурмовым группам быстро преодолевать участки открытой местности и заставать противника врасплох.

Лучше всего оценить вклад бойцов из мотовзвода в успех наших войск могут штурмовики 51-й армии, которые теперь могут не заходить, а «залетать» на позиции противника в Курахово. О преимуществах такой техники рассказали военнослужащие нашему корреспонденту Варваре Шрадер.

«Легче зайти, чем на бронетехнике, бронетехнику видно отовсюду, "птички" летают. А мототехника намного быстрее, маневреннее. Заехал, высадились, и мотовзвод уехал», - говорит штурмовик с позывным Бродяга.

На Кураховском направлении, как и на всей остальной линии боевого соприкосновения, основной трудностью для наших бойцов остаются вражеские дроны. Помогают бойцы мотовзвода, которые берут на себя большую часть логистики и обеспечения наших войск.

«Мы ездили на КамАЗах, КамАЗы очень большие, неманевренные, в них попадают. Взорвали КамАЗ - пересели на "буханку". В "буханку" попали четыре FPV. Маленькие машины, "Нивы", пробовали, тоже лопают. Поэтому пересели на мотоциклы», - объясняет боец мотовзвода с позывным Море.

Мотоциклы позволяют нашим бойцам выходить целыми и невредимыми даже из самых сложных ситуаций.

«Был один момент, я на мину наехал. Если бы я на нее наступил, мне бы ногу оторвало. А так я просто получил ранение, мотоцикл остался целый, я остался целый, и на нем же я вывез "трехсотого" с двумя открытыми переломами. То есть мы, двое "трехсотых", благополучно доехали до больницы», - вспоминает Море.

В Курахово мотоциклисты завозят наших бойцов малыми группами. В колонне обычно по три-четыре мотоцикла. На каждой машине передвигается двойка - водитель, уже хорошо ориентирующийся на местности, и штурмовик, отправляющийся на боевую задачу.

«Надо смотреть, под колесами что валяется. Много "Лепестков" раскидано. Мы им неуместны, потому что все держится на мотовзводе. Все обеспечение - завоз людей, завоз БК, завоз провизии», - делится боец мотовзвода с позывным Еж.

На особом счету в мотовзводе стоит квадроцикл - именно на этой машине ребята работают как мобильная группа эвакуации. По первой же команде бойцы едут на позиции и забирают раненых. Оборудованный носилками квадроцикл дает возможность спасти бойцов даже в самых тяжелых состояниях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.