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Лавров: Россия знает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и ловушкой

По его словам, Россия больше не допустит того, чтобы восстановление отношений в сфере экономики привело к зависимости от условных запчастей.
Дарья Ситникова 2025-04-15 04:22:07
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия понимает различие между взаимовыгодной сделкой с США и очередной ловушкой, которая может привести страну в зависимость. Об этом глава МИД заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может нас в очередную ловушку загнать», - отметил дипломат.

По его мнению, Россия никогда больше не допустит того, чтобы восстановление отношений в экономике и других сферах снова привела к зависимости от условных запчастей, от состояния которых зависит состояние государства и его благополучие.

Ранее глава МИД заявлял, что отсутствие разговора между Россией и Соединенными Штатами - это идиотизм Байдена. Он призвал переводить общие интересы стран в конкретные проекты, также они обязаны сделать все, чтобы различия в интересах «не деградировали в конфронтацию».

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что в Белом доме появились «разумные люди», которые заинтересованы в решении настоящих проблем, связанных с деятельностью дипломатических задач в стране.

#Россия #сша #Лавров #МИД России #переговоры #сделка
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