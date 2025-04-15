Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия понимает различие между взаимовыгодной сделкой с США и очередной ловушкой, которая может привести страну в зависимость. Об этом глава МИД заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может нас в очередную ловушку загнать», - отметил дипломат.

По его мнению, Россия никогда больше не допустит того, чтобы восстановление отношений в экономике и других сферах снова привела к зависимости от условных запчастей, от состояния которых зависит состояние государства и его благополучие.

Ранее глава МИД заявлял, что отсутствие разговора между Россией и Соединенными Штатами - это идиотизм Байдена. Он призвал переводить общие интересы стран в конкретные проекты, также они обязаны сделать все, чтобы различия в интересах «не деградировали в конфронтацию».

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что в Белом доме появились «разумные люди», которые заинтересованы в решении настоящих проблем, связанных с деятельностью дипломатических задач в стране.