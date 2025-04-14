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Лавров отметил появление «разумных людей» в администрации США

Министр иностранных дел России заявил, что в последнее время диалог между странами восстанавливается.
Владимир Рубанов 2025-04-14 21:39:10
© Фото: МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Коммерсанту», что после прихода республиканской администрации в США диалог восстанавливается, а стороны хотят нормализовать дипломатические отношения.

Глава МИД отметил, что в Белом доме появились «разумные люди», которые начали заниматься решением насущных проблем, связанных с деятельностью дипломатической миссии в стране, с которой поддерживаются дипломатические отношения.

«Ну выглядит каким-то вообще бредом, что этим приходится заниматься. Но тем не менее», - сказал Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства прокомментировал обмен заключенными между Россией и США. По его словам, инициатива исходила одновременно от обеих сторон. Лавров добавил, что любой гуманитарный жест позитивно сказывается на конкретных людях и помогает укреплять доверие.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа Россия и США провели масштабные обмены заключенными. Кроме того, в Стамбуле прошли два раунда переговоров между работниками посольств о восстановлении дипмиссий.

В Эр-Рияде состоялись две встречи делегаций, на которых представители РФ и США обсуждали нормализацию двусторонних отношений и конфликт на Украине.

#Сергей Лавров #сша #МИД России #переговоры #дипломатические отношения #посольства
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