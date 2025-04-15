В палате представителей конгресса США демократы представили законопроект, согласному которому санкции против России следует ужесточить. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники и копию законопроекта.

По словам агентства, демократы уже в понедельник внесли законопроект, который «обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России». По их данным, законопроект представил член палаты представителей США Грегори Микс, который занимает важный пост в комитете по иностранным делам.

Ранее в Госдуме заявили, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год, потому что если бы он этого не сделал, то на него обрушился бы ураган претензий.

Помимо этого, Лавров сообщил, что Россия не бегает ни за кем и не просит об отмене санкций. По его словам, возобновление сотрудничества по экономическим вопросам между Москвой и Вашингтоном зависит от того, как Соединенные Штаты будут планировать его реализацию.