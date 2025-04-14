Лавров: Россия не бегает ни за кем и не просит отменить санкции

Экономическое сотрудничество России и США на 95% перекрыто незаконными санкциями, заявил в интервью «Коммерсанту» глава российского МИД Сергей Лавров, напомнив, что Москва ни за кем не бегает и не просит отменить санкции.

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», - сказал министр.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа принимает решения во внешней политике исходя из собственной материальной выгоды, именно поэтому Вашингтон начал обсуждать с Москвой именно торговые и экономические отношения на первом этапе двусторонних контактов.

По словам высокопоставленного дипломата, возобновление связей между двумя странами зависит от того, какие шаги предпримут Соединенные Штаты. Тем не менее для России важно не попадать в зависимость, добавил он.

Напомним, в минувшую субботу экономист Джеффри Сакс заявил, что переговоры между Россией и США идут в «правильном направлении» - к отмене антироссийских санкций.

В интервью глава МИД РФ также отметил появление «разумных людей» в администрации США и восстановление диалога после прихода к власти республиканцев.