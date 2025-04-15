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Обратившемуся к Путину переселенцу из ФРГ помогут получить паспорт

Гражданин Германии переехал в Россию из-за пропаганды нетрадиционных ценностей в Европе.
Ян Брацкий 2025-04-15 23:25:57
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Сотрудники полиции окажут необходимое содействие в получении российского гражданства гражданину Германии, который переехал в нашу страну и обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту Российской Федерации Владимиру Путину», - сообщила Волк.

Разговор между главой государства и гражданином Германии состоялся по видеосвязи во время расширенного заседания Президиума Госсовета Российской Федерации. Максим Житников объяснил свой переезд пропагандой нетрадиционных ценностей в Европе.

«Он женат на гражданке России, у них в семье двое детей. Опасение за их судьбу сподвигло мужчину принять решение о переезде», - объяснила Волк.

В настоящее время Житников живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован на территории Пермского края. Переселенцу окажут необходимую правовую помощь.

Напомним, в ходе общения с гражданином Германии Владимир Путин перешел на немецкий язык, задав на нем несколько вопросов. В ходе разговора глава государства и переселенец обсудили Эссен, из которого мужчина переехал. Житников рассказал Путину, что некогда хороший промышленный район больше не существует, так как «его разрушают».

#Путин #Германия #гражданство #МВД #Госсовет #переселенец
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