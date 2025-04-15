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Путин пообщался на немецком с переехавшим в РФ гражданином Германии

Собеседник президента попросил его помочь с получением гражданства РФ, пожаловавшись на проблемы с документами.
Лиза Губина 2025-04-15 19:05:34
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в поселок Доброград Владимирской области на постоянное место жительства. Он попросил российского лидера помочь с получением гражданства РФ.

Собеседник президента после своей речи на русском языке перешел на немецкий, и Владимир Путин подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и задал пару вопросов на немецком языке.

По словам гражданина Германии, он столкнулся с проблемами с бумагами, в ответ президент пообещал разрешить эту проблему.

«Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему», - сказал глава государства.

Беседа завершилась обсуждением Эссена, из которого приехал мужчина. Путин отметил, что это хороший промышленный район, но ему ответили, что больше нет, так как «они все разрушают». Президент рассмеялся и пожелал всего хорошего, прощаясь с собеседником.

Напомним, беседа произошла в рамках заседания президиума Государственного совета, посвященного развитию инфраструктуры. В ходе мероприятия Владимир Владимирович также поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки.

#Россия #Германия #Владимир Путин #госсовет рф #гражданство рф #гражданин германии
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