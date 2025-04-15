США сняли санкции с ключевого помощника венгерского премьера Орбана

США сняли санкции с Антала Рогана, главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил американский Минфин. В Государственном департаменте добавили, что карательные меры не соответствуют интересам внешней политики Соединенных Штатов.

Вашингтон ввел санкции против Рогана в январе при администрации Джо Байдена якобы за коррупцию. Утверждалось, что он создал систему в Венгрии, позволявшую Орбану и его партии извлекать выгоду. Доказательств коррумпированности Рогана не приводилось.

В феврале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после прихода к власти Дональда Трампа США пообещали пересмотреть враждебные решения предыдущей администрации «очень скоро».

Санкции против венгерского чиновника ввели из мести за его позицию по Украине и правоконсервативные взгляды, заявили в Будапеште. Роган - близкий помощник Орбана, возглавлявший его кабинет с 2015 года.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. В итоге в изоляции, по его мнению, оказался сам Брюссель.