Потерявшие жилье при атаке БПЛА жители Курска получат по 150 тысяч

Жители Курска, чье имущество было повреждено во время ночной атаки украинских беспилотников, получат по 75 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Тем, кто утратил жилье полностью, выплатят по 150 тысяч рублей плюс 65 тысяч в месяц, по аналогии с жителями приграничья.

В Курске повреждены 37 частных домов, пять из них сгорели. Владельцы уничтоженных домов получат сертификаты, остальные будут ремонтировать. До возвращения жильцов введен мораторий на оплату коммунальных услуг.

После попадания беспилотников пожар возник на восьмом и девятом этажах многоквартирного дома на Заводской улице. Возгорания произошли также в многоэтажках на Орловской и Веспремской улицах. Повреждены 24 многоквартирных дома, сообщил ранее Хинштейн.

Жители поврежденных многоквартирных домов размещены в ПВР. Первоначально туда эвакуировали более 200 человек. Сейчас осталось меньше половины, некоторых забрали родственники.

В Курской областной больнице остаются четверо раненных в результате ночной атаки. Одна женщина в тяжелом состоянии. У нее 45% ожогов лица и тела. После операции она находится в реанимации. Ее планируют перевезти в Москву для дальнейшего лечения.

ВСУ атаковали Курск беспилотниками ночью на 15 апреля. Под удар попали станция скорой помощи и несколько жилых домов. Погибла 85-летняя женщина. Ранения получили еще девять человек.

Украинские дроны несли поражающие элементы - стальные шары, вроде мячей для пинг-понга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.