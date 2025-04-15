МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол России: СБУ вербует людей на территории Молдавии

По его словам, СБУ составляют документы по совершенным действиям и тщательно пытаются их скрыть.
Дарья Ситникова 2025-04-15 02:14:34
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости

На территории Молдавии служба безопасности Украины проводит работу по вербовке людей для проведения террористических действий. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, ФСБ ведет обширную работу на территории Республики Молдова и тщательно документирует каждый факт вербовки. 

Также он отметил, что ранее были задержаны двое граждан Молдавии, которых завербовали СБУ для подготовки террористических актов на территории России. Помимо этого, украинские спецслужбы завербовали и россиян на территории республики. Дипломат уверен, что российская сторона знает, где происходит вербование людей, и в каком именно месте проводили психофизиологические исследования, в том числе был применен полиграф.

«Вы, спецслужбы Молдавии, как вы утверждаете видите все, и знаете все, а об актах вербовки для террористических действий со стороны спецслужб соседней страны вы не знаете? Если вы не знаете, значит ваши спецслужбы работают, прямо скажем, не очень квалифицированно. А если вы знаете, то, тем более, возникают вопросы о соучастии в такого рода действиях. Я бы сказал так, это не оправдание, а объяснение», - заявил Озеров.

Дипломат сожалеет о прекращении отношений между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии. Но он полагает, что на случай расследования международного терроризма это не распространяется. Ко всему этому, власти Молдавии рассказали об осуществлении «простушки и проглядки» за территорией посольства России в Кишиневе.

Напомним, в Самарской области были задержаны двое россиян, которых завербовали и подготовили спецслужбы Украины в Молдавии. Задержанный Мужчина подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, а женщина планировала устроить теракт на объектах оборонного комплекса.

#Россия #Украина #Молдавия #терроризм #Озеров #взрывчатка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 