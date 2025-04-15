Посол России: СБУ вербует людей на территории Молдавии

На территории Молдавии служба безопасности Украины проводит работу по вербовке людей для проведения террористических действий. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, ФСБ ведет обширную работу на территории Республики Молдова и тщательно документирует каждый факт вербовки.

Также он отметил, что ранее были задержаны двое граждан Молдавии, которых завербовали СБУ для подготовки террористических актов на территории России. Помимо этого, украинские спецслужбы завербовали и россиян на территории республики. Дипломат уверен, что российская сторона знает, где происходит вербование людей, и в каком именно месте проводили психофизиологические исследования, в том числе был применен полиграф.

«Вы, спецслужбы Молдавии, как вы утверждаете видите все, и знаете все, а об актах вербовки для террористических действий со стороны спецслужб соседней страны вы не знаете? Если вы не знаете, значит ваши спецслужбы работают, прямо скажем, не очень квалифицированно. А если вы знаете, то, тем более, возникают вопросы о соучастии в такого рода действиях. Я бы сказал так, это не оправдание, а объяснение», - заявил Озеров.

Дипломат сожалеет о прекращении отношений между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии. Но он полагает, что на случай расследования международного терроризма это не распространяется. Ко всему этому, власти Молдавии рассказали об осуществлении «простушки и проглядки» за территорией посольства России в Кишиневе.

Напомним, в Самарской области были задержаны двое россиян, которых завербовали и подготовили спецслужбы Украины в Молдавии. Задержанный Мужчина подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, а женщина планировала устроить теракт на объектах оборонного комплекса.