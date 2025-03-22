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Уиткофф: Зеленский и Ермак признали, что Украине не стать членом НАТО

Однако Вашингтон будет оказывать помощь Киеву и без членства в альянсе.
Виктория Бокий 2025-03-22 09:02:26
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не будет членом НАТО. Об этом сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Помимо этого, Уиткофф подчеркнул, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу для подписания мирного соглашения по конфликту.

В это же время американский спецпосланник подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Соединенных Штатов и без членства в НАТО.

Ранее генсек альянса Марк Рютте сообщал, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается. До этого он заявлял, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией.

#Украина #НАТО #Владимир Зеленский #Андрей Ермак #Стивен Уиткофф
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