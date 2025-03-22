Уиткофф: Зеленский и Ермак признали, что Украине не стать членом НАТО

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не будет членом НАТО. Об этом сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Помимо этого, Уиткофф подчеркнул, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу для подписания мирного соглашения по конфликту.
В это же время американский спецпосланник подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Соединенных Штатов и без членства в НАТО.
Ранее генсек альянса Марк Рютте сообщал, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается. До этого он заявлял, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией.
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