Президент Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки. Глава государства назвал недопустимыми ситуации, когда банки взимают дополнительные комиссии.

«Не все граждане и семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями - от 5 до 10%», - сказал Путин.

Он отметил, что ипотечное кредитование, которое недавно достигало рекордных показателей, сейчас сжимается.

Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. Оно посвящено развитию инфраструктуры - улучшению жилья, обновлению муниципальных объектов, повышению качества ЖКХ, развитию дорог и транспорта.

В повестке - реализация проекта «Инфраструктура для жизни», создание современной и безопасной среды в регионах и муниципалитетах.