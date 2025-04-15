Хинштейн пообещал «жестко разобраться» с двумя УК после атаки дронов

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн пообещал жестко разобраться с некоторыми УК из-за их действий во время атаки дронов на Курск.

У двух компаний не оказалось дежурных аварийных бригад, поэтому для перекрытия воды сотрудники УК прибыли только утром.

В то же время врио главы региона поблагодарил службы за четкую работу ночью - в том числе МЧС, Росгвардию, полицию, скорую, оперативные службы, правительство региона и администрацию города.

Жители города, чье имущество пострадало в результате ночного удара украинских беспилотников, получат компенсацию в размере 75 тысяч рублей, сообщил Хинштейн.

Тем, кто лишился жилья, будет выплачено 150 тысяч рублей единовременно и 65 тысяч рублей ежемесячно - как жителям приграничных территорий.

После атаки беспилотников повреждены 24 многоквартирных дома. Под удар попали станция скорой помощи и несколько жилых домов. Погибла 85-летняя женщина. Ранения получили еще девять человек.

По данным Минобороны России, за ночь 109 украинских БПЛА были сбиты над территорией Курской области.