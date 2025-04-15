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ВОЗ проверила готовность 15 стран к смертельной «мамонтовой оспе»

Учения длились три дня и проверяли готовность к возможной новой пандемии смертельного вируса.
Лиза Губина 2025-04-15 17:41:01
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе провела учения в 15 странах мира по вопросу готовности к возможному возникновению новой пандемии, пишет издание The Telegraph.

Для учений специалисты смоделировали вспышку смертельно опасной «мамонтовой оспы», схожей с натуральной оспой и «оспой обезьян», распространенной в Центральной Африке.

«Научные исследования показали, что древние вирусы могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте в течение тысяч лет. Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата вызвало опасения относительно потенциального высвобождения патогенов, ранее неизвестных современной медицине», - поясняется в документе ВОЗ.

В эксперименте приняли участие представители Дании, Катара, Сомали, Германии, Саудовской Аравии и Украины. Он предполагал проверку способностей стран мира обмениваться информацией и сотрудничать для сдерживания опасного вируса.

Отмечается, что ВОЗ также продолжает переговоры по новому «договору о пандемии», который могут подписать уже сегодня, 15 апреля, спустя три года напряженных обсуждений.

Напомним, в начале апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждал о возможной новой пандемии, которая «может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра».

#учения #ВОЗ #пандемия #смертельный вирус
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